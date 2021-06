Magdalena Adamowicz wygrała w sądzie z fiskusem. Wyrok w sprawie mieszkań prawomocny

Konflikt Magdaleny Adamowicz z urzędnikami fiskusa nie jest tematem nowym i stał się punktem oparcia także dla prokuratury, która akt oskarżenia dotyczący m.in. tego wątku skierowała do sądu, gdzie toczy się proces europosłanki. Wdowa po prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu zabierała głos w tej sprawie m.in. w stanowisku opublikowanym w momencie, gdy została postawiona w stan oskarżenia.

„[...]Przychody z najmu były jawne, rozliczane od samego początku w formie zryczałtowanego podatku od najmu, tak jak to czynią setki tysięcy podatników. Prawo daje podatnikowi możliwość wyboru sposobu opodatkowania. Na potrzeby rozliczenia podatku, wybrałam ryczałt 8,5% – zgodnie z moją najlepszą wiedzą opartą na oficjalnych interpretacjach podatkowych. Co więcej, każdego roku wysyłałam do urzędu skarbowego oświadczenie, że w danym roku podatkowym wybieram sposób opodatkowania najmu w postaci ryczałtu. Sprawa dotyczy roku 2011 i 2012. Od 2007 roku wielokrotnie sprawdzano moje rozliczenia podatkowe. W 2015 r. organ podatkowy zmienił interpretację i stwierdził, że powinnam była prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą[…] - czytamy w oświadczeniu Magdaleny Adamowicz.