Lifting twarzy bez igły i skalpela? To możliwe! Poznaj naturalne metody na odmłodzenie twarzy! Gdzie w Trójmieście można z nich skorzystać?

Naturalny lifting twarzy - Face Yoga

Joga twarzy to coraz popularniejsza metoda na poprawę wyglądu, ale także na zadbanie o nasze zdrowie. Mówiąc najprościej jest to zestaw ćwiczeń, które niemal każdy może wykonywać samodzielnie w domu. Polegają na układaniu mięśni twarzy w odpowiedni sposób lub masowaniu jej np. palcami. Celem jest oczywiście poprawa napięcia skóry. Jeśli skorzystamy z poradników internetowych, to koszt będzie niemal zerowy. Chyba, że zdecydujemy się na masaż z gadżetami.

Jeżyki, płytka czy roller?

Te nieco tajemniczo brzmiące nazwy oznaczają bardzo przydatne narzędzia do automasażu. Jeżyki to nic innego jak małe piłeczki z wypustkami. Masaż nimi rewelacyjnie pobudza nawet głębokie partie skóry i świetnie wpływa na jej kondycję i napięcie. Płytka gua sha jest wykonana najczęściej z jadeitu lub kwarcu, choć można spotkać także miedziane. Masaż nią również pobudza i przyjemnie ujędrnia skórę. Należy pamiętać, że do jego wykonania potrzebny jest olejek dobrany co typu naszej cery - płytka będzie wtedy gładko sunąć po skórze. Podobną funkcję pełni roller zrobiony np. z kwarcu.