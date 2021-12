Licytacja terenu po Maximie została odwołana. Procedury dotyczące zbycia działki znów się wydłużą

Wniosek, który powstrzymał przetarg

Miasto poinformowało, że musiało odwołać zaplanowane na 3 grudnia postępowanie przetargowe dotyczące nieruchomości przy ul. Orłowskiej 13-15. Powodem jest wniosek, który wpłynął do Sądu Rejonowego w Gdyni i dotyczy wpisu do ksiąg wieczystych o zakazie zbywania lub obciążania nieruchomości. Wniosek wpłynął do sądu w przeddzień przetargu. Okazuje się, że roszczenia dotyczące tzw. prawa pierwszeństwa nabycia działki zgłosił reprezentant osoby podającej się za spadkobiercę byłego właściciela terenu.

"Wnioskodawca zdecydował się na taki ruch pomimo otrzymania informacji, że owo prawo mu nie przysługuje – na co wskazywały wcześniejsze analizy. Miejscy prawnicy nie mają wątpliwości, iż zgłaszane roszczenia spowodują jedynie kilkuletnie przedłużenie całej procedury, ale nie przyniosą wnioskującemu pożądanego rozstrzygnięcia. Sytuacja prawna gruntu jest zawsze dokładnie analizowana jeszcze przed ogłoszeniem przetargu" - poinformowało miasto.