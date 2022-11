Lewandowski, Zieliński, Szczęsny. Na papierze Polska wygrywa z Meksykiem. Gdzie mamy przewagę, a gdzie rywale?

Przypomnijmy, że mecz Polska - Meksyk rozegrany zostanie już w najbliższy wtorek (22 listopada, godz. 17 czasu polskiego w Ad-Dauha).

Tak może wyglądać skład Polski: Wojciech Szczęsny - Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński - Jakub Kamiński, Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski.

Prawdopodobna jedenastka Meksyku: Guillermo Ochoa - Jorge Sanchez, Cesar Montes, Hector Moreno, Jesus Gallardo - Alexis Vega, Edson Alvarez, Carlos Rodriguez, Hector Herrera, Hirving Lozano - Raul Jimenez.

Wojciech Szczęsny (Juventus) vs. Guillermo Ochoa (Club de Fútbol América). Punkt dla Polski, bo choć Ochoa to legenda meksykańskiej piłki, to jednak Szczęsny ma za sobą świetny okres w lidze włoskiej i jest w bardzo wysokiej formie. Trudno o inny wynik.