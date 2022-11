Polski budowniczy z Kataru: Pracowało dużo osób z Azji, ale nie zauważyłem, aby byli gorzej traktowani niż Europejczycy

Katar, przygotowując się do organizacji jednej z największych imprez sportowych, musiał mocno się rozbudować. W jakim stopniu uczestniczył pan w tych pracach? Ile czasu spędził pan na tamtejszych budowach?

Katar się mocno rozbudował. Powstała cała infrastruktura: od różnych budynków użyteczności publicznej, przez szkoły, stadiony, kliniki, szpitale, drogi, metro… Można wymieniać tak przez dłuższą chwile. Pracowałem w Katarze około siedem lat przy różnych projektach, między innymi przy dwóch stadionach: Khalifa International Stadium i Al Janoub Stadium (oba na 40 tys. widzów – przyp.). Zajmowałem się montażem fasad ze szkła oraz kompozytowych płyt aluminiowych, czyli dizajnem zewnętrznym tych obiektów. Praca odbywała się systemem 9-godzinnym. W tym była godzina przerwy.

W jakich warunkach przyszło panu pracować na miejscu w Katarze? Wiadomo, że wysokie temperatury w tej części świata są normą.

Warunki pracy oceniam na dobre. Nigdy nie ma bardzo dobrych (śmiech). Miejsca do odpoczynku były klimatyzowane, tak samo stołówki i wiele miejsc na budowie z dostępem do chłodnej wody. Wyjeżdżając do Kataru zdawałem sobie sprawę z pogody, jaka tam panuje. To fajne przeżycie uczestniczyć w takich wielkich projektach, szczególnie, że efektem pracy będzie światowa impreza, czyli mistrzostwa w piłce nożnej.