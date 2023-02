Leszek Blanik: Musimy patrzeć w przyszłość, a nie przeszłość. Dla nas celem samym w sobie są medale z igrzysk olimpijskich ROZMOWA

Podsumowaliście uroczystą galą rok 2022. W jakiej formie jest zatem obecnie AZS AWFiS Gdańsk? To druga edycja Sportowego Podsumowania. Tworzymy różnego rodzaju ciekawe inicjatywy, jak Skrzydła Sportowca, gdzie staramy się docenić pracę sportowców. Gratyfikujemy ich wyniki, bo wcześniej tego nie było. Może nie są to jakieś ogromne kwoty, ale zawsze jest to miły akcent dla sportowców. Organizacyjnie jest to więc kolejny krok do przodu. Pozyskujemy środki, jak to jest w przypadku programu „Erasmus+ Sport”. Zacieśniamy współpracę z głównym AZS-em. Nie mamy takich środków finansowych, żeby ściągać na ten moment największe gwiazdy polskiego sportu, ale przyjemne jest też budowanie czegoś od podstaw. Mamy medale z wielkich imprez wioślarzy, szermierzy i żeglarzy. Mamy się czym pochwalić, ale wspólnym celem są medale olimpijskie.

AZS AWFiS to przykład dziesięciosekcyjnego klubu, a to w tej chwili rzadkość. Jak zatem rozkładać siły, żeby z jednej strony popularyzować sport, a z drugiej myśleć o olimpijczykach?

Myślę, że to jest składowa wielu czynników, czyli klubu, uczelni, miasta i Urzędu Marszałkowskiego. To wszystko zbiera nam się w jeden obraz, który musimy uporządkować i wspierać. Wiadomo, że w tej chwili środki finansowe idą głównie za sukcesem sportowym. Uważam, chociaż może nie jestem uprawniony do tego, że atmosfera w klubie jest na tyle dobra, że ludzie chcą w nim uczestniczyć i się wspierać. Nasze sekcje po części rywalizują, ale także się wspierają. To klucz do sukcesu, bo przez lata byliśmy poza ósemką, jeśli chodzi o system sportu dzieci i młodzieży. W 2022 roku byliśmy na ósmym miejscu, a w tym już na szóstym. Każde wyższe miejsce to duży wysiłek organizacyjny. Są jeszcze miejsca, gdzie mamy duże pole do popisu. Do najlepszych lat możemy wrócić w lekkoatletyce, gdzie jest duży zapas. Podobnie jest z pływaniem. Dla nas celem samym w sobie nie jest wygrywanie systemu dzieci i młodzieży, ale medali olimpijskich. Po to jesteśmy i to chcemy robić. Małe kroki dają optymizm do dalszej pracy.