Lechia wciąż szuka klasowego ofensywnego pomocnika. Nowi piłkarze mają dać jakość biało-zielonym. Kto jeszcze dołączy do zespołu?

Już po zakończeniu poprzedniego sezonu jasne było, że z Lechią pożegnają się Kenny Saief i Żarko Udovicić. Potem do tej listy dołączył Egy Maulana Vikri, a następnie Karol Fila został sprzedany do RC Strasbourg. Już te straty wskazywały na to, że kadra biało-zielonych będzie wymagała wzmocnień.

Nowym zawodnikiem zespołu prowadzonego przez trenera Piotra Stokowca został Ilkay Durmus. Turecki piłkarz pokazał się z dobrej strony w meczach sparingowych, w których strzelił dwa gole i pokazał, że potrafi dograć piłkę kolegom z zespołu. To zawodnik, który ostatnio grał regularnie w lidze szkockiej, jest w pełni przygotowany i może pomóc drużynie już od pierwszego meczu. Strzelając ładnego gola w meczu z Lechem w Poznaniu pokazał świetną technikę. Szybkość także należy do jego atutów. Kibicom biało-zielonych może szybko zaimponować postawą na boisku, ale ważne, żeby dał to, czego nie dał Kenny Saief. Czyli gole i asysty.