Lechia ma najwięcej kartek w lidze, a fauluje prawie najrzadziej ze wszystkich! Trzech kluczowych zawodników musi uważać w meczu z Rakowem

W sobotnim meczu z Rakowem Częstochowa na pewno nie zagra Joeri de Kamps, który przed tygodniem w Krakowie obejrzał czwartą w tym sezonie żółtą kartkę, co oznacza przymusową pauzę. Jednego zawodnika da się w miarę łatwo zastąpić - zapewne będzie to Jakub Kałuziński, może Marco Terrazzino, a jeśli wariant bardziej defensywny, to Kristers Tobers, który przecież doskonale wywiązał się z roli typowej "szóstki" w spotkaniu wyjazdowym z Rapidem Wiedeń.