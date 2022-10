Pracuje w Bayerze Leverkusen, a wkrótce ma trafić do Lechii Gdańsk. Biało-zieloni będą mieć nowego dyrektora sportowego

Lechia Gdańsk jest blisko zatrudnienia nowego dyrektora sportowego. Ma nim zostać Sławomir Czarniecki i podobno do finalizacji jest już coraz bliżej.

To nazwisko na pierwszy rzut może niewiele mówić kibicom. Kim zatem jest Czarniecki? Urodził się 7 października 1979 roku w Elblągu. Na swoją pozycję zawodową zapracował w Niemczech. Konkretnie w Bayerze Leverkusen, z którym związany jest od blisko 23 lat. W tym słynnym klubie niemieckim pełnił różne role we współpracy z młodymi zawodnikami. Pracę w Bayerze zaczął w 2002 roku jako asystent trenera w drużynie młodzieżowej. Później by trenerem, asystentem dyrektora sportowego i to wszystko w młodzieżowej drużynie Bayernu. Ostatnio pełnił funkcję koordynatora w drużynie młodzieżowej. To pokazuje jego bogate doświadczenie w pracy z piłką młodzieżową, które będzie miał okazję przełożyć na gdański grunt. Posiada licencję trenerską UEFA Pro.

Bez wątpienia jego najbardziej znanym wychowankiem jest słynny Kai Havertz. 23-letni Niemiec został dwa lat temu sprzedany z Bayeru do Chelsea Londyn, a klub z Leverkusen zarobił 80 milionów euro. Właśnie Sławomir Czarniecki był pierwszym trenerem Havertza i w wywiadach nie ukrywa, że wciąż ma kontakt ze swoim byłym podopiecznym. Polski trener zdradził, że na bieżąco obserwuje to, co dzieje się w polskiej PKO Ekstraklasie, więc nie będzie miał problemów, żeby odnaleźć się w naszych ligowych realiach.

Czarniecki może spodziewać się trudnej pracy w Gdańsku, ale będzie miał okazję wykorzystać swoje doświadczenie. Rola dyrektora sportowego sprowadza się do tego, że będzie na nim ciążyć duża odpowiedzialność w zakresie transferów i wzmocnienia zespołu. Tutaj jednak będzie też mocno uzależniony od budżetu wokół którego będzie mógł się obracać, a na duże środki raczej nie będzie mógł liczyć. Trener Marcin Kaczmarek liczy na to, że zimą drużyna biało-zielonych zostanie wzmocniona przed decydującą rundą w walce o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. To zadanie będzie spoczywać właśnie na barkach nowego dyrektora sportowego. Czarniecki, zanim podpisze kontrakt z Lechią, musi najpierw rozwiązać swój status z Bayerem Leverkusen.

