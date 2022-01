Lechia Gdańsk wiosną przypuści atak na ligowe podium? Główni rywale zimą się wzmocnili. Biało-zieloni postawili na młodzież. To wystarczy?

Jesienią biało-zieloni długo zajmowali miejsce na podium tabeli, ale słabsza końcówka rundy sprawiła, że na koniec roku wylądowali na piątej pozycji ze stratą dwóch punktów do trzeciego miejsca. Piłkarze Lechii mają swoje ambicje i chcą wiosną zagrać o medal mistrzostw Polski i prawo gry w europejskich pucharach. W tej chwili trwa okres transferowy i na ile wzmocniony zespół prowadzony przez trenera Tomasza Kaczmarka, a w jakim stopniu rywale? Czy gdańszczanie realnie mogą liczyć na sukces w tym sezonie?

Z tych bardziej doświadczonych zawodników do Lechii zimą dołączyli Michał Buchalik i David Stec. Buchalik został jednak sprowadzony jako ten drugi bramkarz, bo „jedynką” będzie Dusan Kuciak. Stec, wobec braku porozumienia z Mateuszem Żukowskim, będzie zapewne podstawowym prawym obrońcą biało-zielonych. W Austriaka wierzy trener Kaczmarek, który był zwolennikiem sprowadzenia do Gdańska tego zawodnika, choć pierwszy oceny tego zawodnika są różne. Tak naprawdę dopiero mecze ligowe pokażą jakość Steca i w jaki sposób wkomponował się do składu biało-zielonych. Poza tym do drużyny dołączył Tomasz Neugebauer, a z Dominikiem Piłą został podpisany kontrakt, który będzie ważny od nowego sezonu. Lechia zatem nie szalała na rynku transferowym stawiając bardziej na młodych i utalentowanych zawodników oraz koncentrując się na pracy z tymi piłkarzami, którzy są w klubie. Z drużyny odeszli Zlatan Alomerović, Bartosz Kopacz, Mykoła Musolitin oraz na wypożyczenia Miłosz Szczepański, Witan Sulaeman i Łukasz Zjawiński, a ponadto z zespołem rezerw trenują Żukowski oraz Omran Haydary. Żaden z nich – z wyjątkiem Żukowskiego – nie był podstawowym piłkarzem Lechii. To zawodnicy rezerwowi, a w najlepszym przypadku zmiennicy. Nie da się jednak ukryć, że pole manewru sztab trenera Kaczmarka wiosną będzie mieć mniejsze.