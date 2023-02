Lechia Gdańsk - Widzew Łódź 10.02.2023 r. Biało-zieloni grają dziś przed Fernando Santosem. Michał Nalepa: To dodatkowy smaczek

Dzisiejszy mecz na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk będzie miał wyjątkowego gościa. Do Polski przyleciał Fernando Santos, nowy selekcjoner naszej reprezentacji i w najbliższej kolejce ligowej obejrzy na żywo trzy mecze PKO Ekstraklasy. Zacznie od meczu Lechii z Widzewem.

- To jest dodatkowy smaczek, ale zawsze gramy na sto procent. Nie ma to aż tak dużego wpływu na to, jak będziemy się prezentować na boisku. Chciałbym, żeby chociaż jeden piłkarz Lechii dostał się do kadry – powiedział Michał Nalepa, obrońca biało-zielonych.

- Bardzo się cieszę, że selekcjoner będzie oglądać Ekstraklasę. Zawsze może dostrzec coś ciekawego, mieć swoje spojrzenie na piłkę i ligę. Fajnie, że będzie jeździć na mecze. Nie zmienia to naszego podejścia do meczu. Mamy trzy punkty do zdobycia i przygotowania będą wyglądać tak samo. Podobnie jeśli chodzi o podejście zawodników, bo zawodowy piłkarz nie potrzebuje dodatkowej motywacji, żeby jak najlepiej wykonać swoją pracę. Oczywiście, że chciałbym, aby piłkarz Lechii został doceniony, bo to znaczy, że dobrze wykonujemy pracę – uważa Marcin Kaczmarek, trener Lechii.