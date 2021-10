Lechia Gdańsk w sobotę gra z Górnikiem Zabrze. Lukas Podolski przyjeżdża do Gdańska. Dziś irytuje brutalnymi faulami, a nie grą w piłkę

Podolski to z całą pewnością bardzo dobry piłkarz. Osiągał sukcesy z reprezentacją Niemiec, dla której rozegrał 130 meczów i strzelił 49 goli. Grał w świetnych klubach jak Bayern Monachium, Arsenal Londyn czy Inter Mediolan, a zgodnie z wcześniejszą obietnicą 36-letni piłkarz na zakończenie kariery związał się z Górnikiem.

Czy ten piłkarz przyciągnie kibiców na trybuny w Gdańsku? Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych, już wcześniej mówił, że liczy na to, że to gra jego drużyny będzie magnesem dla fanów, a nie zespoły rywali. I faktycznie, na Lechię teraz chce się patrzeć i warto przychodzić na mecze i wspierać drużynę z trybun. Zwłaszcza, że biało-zieloni są już wiceliderem PKO Ekstraklasy i chcą jak najdłużej utrzymywać zwycięską serię. Właśnie piłkarze Lechii zasługują w pierwszej kolejności na to, aby właśnie dla nich zapełniać trybuny stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk.