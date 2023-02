Lechia Gdańsk sprzedała Krystiana Okoniewskiego. Młody piłkarz zostaje w PKO Ekstraklasie i będzie grać w Radomiaku

Okoniewski należał do grona utalentowanych piłkarzy, którzy pojawili się w Gdańsku. Strzelał bramki w juniorach, miał dostać swoją szansę w pierwszym zespole biało-zielonym, ale tak się nie stało. Krystian podjął decyzję, że nie przedłuży kontraktu z Lechią, który był ważny do 30 czerwca 2023 roku. I to z jego strony na pewno właściwa decyzja. W gdańskim zespole dostał szansę w towarzyskim meczu z Szachatarem Donieck, w którym strzelił gola. Zagrał też w sparingu z Gedanią i popisał się hat-trickiem. To wszystko jednak było za mało, żeby dostać szansę debiutu w PKO Ekstraklasie. Okoniewski zdecydował zatem, że musi zmienić klub i to właściwy ruch z jego strony, jeśli chce się rozwijać. W Gdańsku czekała go gra w juniorach i oglądanie meczów Ekstraklasy z trybun, a dla młodego i utalentowanego zawodnika to cofanie się, a nie rozwój.