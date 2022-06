Lechia Gdańsk poznała rywala w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji! Będą biało-zielone derby? Na Lechię czeka Rapid Wiedeń

Lechia mogła trafić na NK Osijek, Rapid Wiedeń, Young Boys Berno oraz zwycięzcę z pierwszej rundy jednej z dwóch par: Flora Tallin/SJK oraz Olimpija Lublana/NK Differdange. Biało-zieloni zostali wylosowani w przedostatniej parze. Wówczas było już jasne, że będzie to Rapid bądź triumfator dwumeczu Flora (Estonia)/SJK (Finlandia). Z pewnością łatwiejszym rywalem byłby zespół z Finlandii lub Estonii, ale los przydzielił Lechii drużynę Rapidu, oczywiście jeśli biało-zieloni wcześniej pokonają Akademiję Pandev Z Macedonii Północnej (mecze 7 lipca w Gdańsku i 14 lipca w Skopje). To oznacza derby, bowiem barwy Lechii są biało-zielone, a Rapidu... zielono-białe.

Rapid Wiedeń to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych klubów w Austrii. Został założony w 1898 roku. W historii 32 razy zdobył mistrzostwo Austrii i 14 razy sięgnął po krajowy puchar. Barwy klubowe: zielono-białe, choć początkowo były to kolory czerwony i niebieski. To najbardziej utytułowany klub w Austrii, który dwukrotnie grał w fazie grupowej Ligi Mistrzów.