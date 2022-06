Lechia Gdańsk poznała rywala w eliminacjach Ligi Konferencji! Biało-zieloni o awans powalczą z Akademiją Pandev z Macedonii Północnej

Drużyna Akademija Pandev z Macedonii Północnej wyceniana jest przez Transfermarkt na 4,05 mln euro. To klub należący do byłego znakomitego piłkarza z tego kraju, Gorana Pandeva. Barwy klubu: biało-niebieskie.

Poprzedni sezon był bardzo udany dla klubu Pandeva, który został wicemistrzem Macedonii Północnej. To jeden z największych sukcesów klubu, który w 2019 roku sięgnął także po krajowy puchar. Najlepszym strzelcem zespołu w poprzednim sezonie był Martin Mircevski, który zdobył 16 goli oraz dołożył do tego cztery asysty. Najwięcej asyst, bo dziesięć, miał Ousman Marong, który ponadto zdobył cztery gole. Właśnie Marong, a także Pepi Gjorgiev i Kosta Manev to najdrożsi piłkarze w zespole, a wyceniani są na 300 tysięcy euro.