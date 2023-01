Lechia Gdańsk - Petrolul Ploeszti 11.01.2023 r. Biało-zieloni przegrali sparing. Łukasz Zwoliński i Flavio Paixao zmarnowali okazje bramkowe

Lechia zagrała pierwszy mecz sparingowy podczas zgrupowania w Turcji. Nie wszystkich piłkarzy sprawdził trener Marcin Kaczmarek. Na boisku w ogóle nie pojawili się: Joel Abu Hanna, Joeri de Kamps, Ilkay Durmus oraz Bassekou Diabate. W kraju przebywa chory Filip Koperski, a Kevin Friesenbichler dołączy do zespołu po przejściu badań medycznych i podpisaniu kontraktu. Austriak być może będzie mógł już zagrać w kolejnym meczu kontrolnym, w którym rywalem będzie Crvena Zvezda Belgrad. Nie ma też oczywiście Jakuba Kałuzińskiego i Krystiana Okoniewskiego, którzy odejdą z gdańskiego zespołu. Dla podopiecznych trenera Marcina Kaczmarka to była druga gra kontrolna podczas zimowego okresu przygotowawczego, bo na zakończenie zgrupowania w Cetniewie pokonali trzecioligową Cartusię Kartuzy 5:1.

Petrolul Ploeszti to siódmy zespół rumuńskiej Superligi, więc biało-zieloni musieli być przygotowani na rywalizację z wymagającym przeciwnikiem. O to jednak właśnie chodzi w okresie przygotowawczym. Pierwsza połowa była wyrównana i oba zespoły miały swoje szanse, aby objąć prowadzenie w tym spotkaniu. Dusan Kuciak ratował drużynę broniąc w sytuacji sam na sam, po tym, jak piłkę stracił Marco Terrazzino. Zwłaszcza w początkowej fazie spotkania bramkarz gdańskiego zespołu nie mógł narzekać na brak pracy. Dwie okazje bramkowe dla Lechii miał z kolei Łukasz Zwoliński, ale i on nie zdołał skierować futbolówki do siatki, bowiem bardzo dobrze bronił Sebastian Moroz. W drugiej sytuacji dobrym zagraniem popisał się Conrado. Warto też odnotować strzał Rafała Pietrzaka w poprzeczkę z rzutu wolnego. Biało-zieloni byli bliżsi strzelenia bramki, ale po pierwszej połowie był bezbramkowy remis.