Oficjalnie: Kevin Friesenbichler podpisał kontrakt z Lechią Gdańsk. "Tęskniłem za tym pięknym miastem"

Kibice pamiętają Friesenbichlera, bo ten piłkarz grał już w Lechii W drużynie z Gdańska występował w sezonie 2014/15, a wówczas rozegrał 16 meczów, w których strzelił pięć goli i zaliczył dwie asysty. 28-letni napastnik był w zespole biało-zielonych na zasadzie wypożyczenia z Benfiki Lizbona. Chociaż pozostawił po sobie dobre wrażenie to w Lechii nie został, a klub z Portugalii wypożyczył go do Austrii Wiedeń.

W latach 2015-18 reprezentował barwy Austrii Wiedeń i w barwach tego klubu rozegrał 134 mecze, w których strzelił 33 gole. Później jego kariera już nie błyszczała. Występował w austriackich klubach Strum Graz i Wolfsberger AC oraz w niemieckim VfL Osnabrueck, ale nie należał w nich do kluczowych postaci. Ostatnio reprezentował RFS Ryga. W zespole z Łotwy zagrał w 63 meczach i strzelił 13 goli, w tym jednego w rozgrywkach Ligi Konferencji. Friesenbichler miał ważny kontrakt na Łotwie, więc do Gdańska przeniósł się na zasadzie transferu gotówkowego, ale kwota odstępnego nie jest wysoka. Z Lechią związał się 2,5-letnim kontraktem. Jest już w drodze do Turcji i będzie przygotowywać się z zespołem biało-zielonych do rundy rewanżowej.