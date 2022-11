Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 8.11.2022 r. Zobaczcie jak kibicowali fani Lechii i Legii w meczu Pucharu Polski. Znajdźcie się na zdjęciach!

Około dziewięciu tysięcy widzów wspierało z trybun swoje zespoły, bo na mecz nie zabrakło oczywiście fanów z Warszawy. Był głośny doping zarówno ze strony fanów Lechii jak i Legii. To stworzyło atmosferę piłkarskiego święta, które jednak okazało się na koniec szczęśliwe dla zespołu ze stolicy. Lechia dzielnie postawiła się faworytowi, ale jeden błąd w dogrywce zadecydował, że doszło do rzutów karnych, w których lepsza okazała się Legia.

- Taka porażka na pewno bardzo boli, natomiast może boleć do rana, a później musimy już pomyśleć o tym co przed nami, bo to jest teraz dla nas najistotniejsze. Bardzo mocno pracowaliśmy w defensywie, żeby Legia nie miała sytuacji bramkowych. Strzeliliśmy bramkę w dogrywce i popełniliśmy jeden błąd, który kosztował nas stratę ważnego gola. Karne mogły się potoczyć w różny sposób, ale to Legia strzelała je zdecydowanie lepiej. Na przestrzeni kilku dni rozegraliśmy dwa mecze z bardzo dobrym zespołem Legii i dwa razy byliśmy blisko. Bardzo żałujemy, ale zespół przez większość meczu pokazał, że jest jednością, co dla mnie jest bardzo istotne w kontekście tego co przed nami - przyznał Marcin Kaczmarek, trener Lechii.