Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 8.11.2022 r. Biało-zieloni nieskuteczni w rzutach karnych. Ćwierćfinał Fortuny Pucharu Polski dla Legii

Marcin Kaczmarek, trener Lechii, szukał sposobu na zaskoczenie Legii. I wymyślił grę na trzech obrońców w układzie Mario Maloca – Michał Nalepa – Joel Abu Hanna. Plan na to spotkanie był o tyle podobny do tego z piątku w stolicy, że gra biało-zielonych miała opierać się na dobrej organizacji, szczelnej defensywie i szukaniu okazji do kontr.