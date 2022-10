Kto w Lechii Gdańsk może zostać dłużej, a kto może wkrótce odejść? Sprawdźcie do kiedy są ważne kontrakty piłkarzy i trenera GALERIA

To może być ostatni sezon Lechii w takim składzie. Wielu piłkarzom kończą się kontrakty i z pewnością nie każdy zostanie w drużynie. Na liście biało-zielonych dziś jest aż 15 zawodników, którzy mają ważne umowy z gdańskim klubem tylko do końca czerwca 2023 roku. Włączamy też graczy będących obecnie na wypożyczeniach w innych zespołach. W gronie piłkarzy, którym za kilka miesięcy wygaśnie kontrakt jest Flavio Paixao. Portugalczyk jednak ogłosił, że to jest jego ostatni sezon i po nim zakończy piłkarską karierę.