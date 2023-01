Lechia Gdańsk - FC Hradec Kralove 19.01.2023 r. Biało-zieloni gładko przegrali na zakończenie zgrupowania w Turcji. Wynik meczu, relacja

Dla trenera Marcina Kaczmarka to był ostatni test przed rozpoczęciem rundy rewanżowej. Czy wyjściowy skład jest zbliżony do tego, w jakim biało-zieloni zaczną mecz ligowy z Wisłą? Pewnie jakieś zmiany będą, bo w podstawowym składzie ostatniej gry sparingowej zabrakło Jakuba Bartkowskiego, a pojawił się 17-letni Bartosz Brzęk. We wcześniejszych sparingach na boisku w ogóle nie pojawili się Ilkay Durmus oraz Joeri de Kamps. Durmus zagrał jednak w ostatniej grze kontrlonej. Jeśli chodzi o de Kampsa, to udało nam się ustalić, że podczas treningów naciągnął mięsień dwugłowy i stąd wynika jego absencja. Trudno powiedzieć, czy będzie gotowy na mecz z Wisłą.