Lechia Gdańsk - Cracovia 14.08.2021 r. Piotr Stokowiec kontra Michał Probierz. Biało-zieloni odkują się "Pasom" za niepowodzenia?

Probierz w poprzednim sezonie nie wygrał z Lechią ani razu. Biało-zieloni zwyciężyli w Krakowie 3:0 i to Stokowcowi dopisywał lepszy humor. Jednak w Gdańsku padł remis 1:1 i strata dwóch punktów miała spory wpływ na to, że biało-zieloni nie dostali się do europejskich pucharów. Sezon 2019/20 to zdecydowana dominacja Probierza, który wygrał ze Stokowcem wszystkie cztery mecze, w tym ten najważniejszy, czyli w finale Pucharu Polski. I też zamknął drogę Lechii do pokazania się w Europie. Wcześniej rywalizacja była wyrównana, ale jednak z lekkim wskazaniem na Cracovię. W najbliższym meczu Stokowiec może zrewanżować się koledze, bo biało-zieloni zagrają u siebie i jednak przystąpią do meczu w roli faworyta. Atutem „Pasów” może być osoba Kalkowskiego.

