Lech Wałęsa o możliwych zmianach w podręcznikach: "To kłamliwa prowokacja"

Prof. Antoni Dudek: Młodzi ludzie powinni o skomplikowanym życiorysie Lecha Wałęsy dyskutować



Rozmawiamy z prof. Antonim Dudkiem, historykiem i politologiem.

Czy podręcznik do historii dla szkół średnich powinien zostać skorygowany o informację o współpracy Lecha Wałęsy z SB?

Dobrze, że chodzi o podręcznik dla szkół średnich. Zakładam, że informacja o współpracy Lecha Wałęsy nie będzie w tekście głównym dotyczącym Solidarności w podręczniku, a w biogramie. Sylwetka Wałęsy jest jednym z przykładów skomplikowanych życiorysów, który młodzi ludzie powinni analizować, o którym powinni dyskutować.



W jednym z wywiadów mówił pan jednak o tym, skoro rozmawiamy o współpracy Wałęsy z SB, że w podręczniku do historii brakuje też wątku współpracy Józefa Piłsudskiego z wywiadem austriackim. Pytanie zatem, czy nie jest to zbyt szczegółowa wiedza, jak na ten etap edukacji...

To jest trochę co innego, bo w przypadku Lecha Wałęsy mówimy o uwikłaniu we współpracę z dyktaturą komunistyczną. To jest ważna kwestia, dziś w pewnym zakresie już obecna w szkołach, a moim zdaniem dobrze, że młodzi ludzie się o tym uczą. Przytoczę też przykład z moich kontaktów z młodzieżą - do pewnego momentu, bez względu na to, czego dotyczyła rozmowa, byłem pytany o sprawę "Bolka". Coś się jednak ciekawego wydarzyło, bo od 2,3 lat przestano mnie o to pytać. Podejrzewam, że jest to efekt kampanii, którą prowadzą media wspierające rząd, nieustannie mówiąc o Bolku, której apogeum był materiał o rocznicy podpisania przez Wałęsę zobowiązania do współpracy z SB. Ta sprawa przestała być "atrakcyjna", weszła do świadomości społecznej, nie jest już tematem "zakazanym". Natomiast uważam, że w szkole średniej powinno się o tym mówić, przy okazji nauczania o historii Solidarności, dlatego że wraca zawsze pytanie, w jakim zakresie ówczesne władze kontrolowały "S", a w jakim nie kontrolowały. Jeśli o poziomie infiltracji w NSZZ w ogóle się nie będzie mówiło, to przykładowy uczeń może dojść do wniosku, że Wałęsa, jako agent, sterował Solidarnością na zlecenie SB. W latach 70 XX w., w momencie narodzin opozycji demokratycznej, przystępowali do niej ludzie z bardzo różną przeszłością. Były osoby mające za sobą aktywną działalność w partii komunistycznej, robili rzeczy, z których później nie byli dumni. Przychodzili też ludzie, tacy jak Wałęsa, którzy mieli etap współpracy z SB. Wszyscy walczyli z reżimem, mimo przeszłości. Oczywiście, SB udawało się część z nich później do współpracy "odzyskać", ale znacznie więcej było przypadków odwrotnych - SB udawało się werbować ludzi, dzięki różnym formom zastraszania, którzy w działania opozycyjne dopiero się zaangażowali. Postać Wałęsy jest dla całej tej epoki symboliczna. Jeśli chcemy mówić o jej złożoności, to trudno pomijać jakiekolwiek aspekty. Oczywiście, wszystko będzie zależeć od nauczyciela i od kontekstu przedstawienia całości zagadnienia.



Autorzy podręcznika, wg obecnych informacji, nie chcą się zgodzić na korektę zaproponowaną przez eksperta MEiN.

Moim zdaniem autorzy podręczników powinni zachować dużą dozę niezależności. Obawiałbym się sytuacji, w której są oni naciskani - tak jak kiedyś o Wałęsie nie wolno było nic złego, krytycznego powiedzieć, tak teraz obowiązkowo trzeba napisać o sprawie TW Bolek, bo podręcznik nie będzie zatwierdzony. Ja, gdybym tworzył podręcznik do liceum, wspomniałbym o współpracy Wałęsy z SB, m.in. dlatego że bez tej kwestii nie da się sensownie opowiedzieć o czasach III RP. Ona jest ważna dla zrozumienia prezydentury Lecha Wałęsy, awantury lustracyjnej, upadku rządu Jana Olszewskiego. Natomiast sprawa Bolka nie powinna być wykorzystywana do budowania horrendalnych teorii, co również się zdarza, m.in. takich, że Wałęsa był agentem bezpieki także jako lider Solidarności, że wykonywał m.in. będąc już prezydentem, polecenia jakichś tajemniczych sił. Po drodze jest jeszcze zmowa w Magdalence z Kiszczakiem... Kompletne bzdury, których nikt nie potrafi udowodnić, choć wielu próbowało. Nie jest to jednak argument, by o przeszłości Wałęsy nie mówić, bo to tylko "nakręca" spiskowe teorie.