Lębork: Napadli szefa Sybiraków i ugodzili nożem. Do sądu trafił akt oskarżenia, małżeństwu grozi nawet dożywocie!

Napadli na prezesa Sybiraków w Lęborka. Do sądu trafił akt oskarżenia

9 grudnia ubr. doszło do napaści w jego własnym domu na wówczas 87-letniego Witolda Bania, Prezesa Koła Związku Sybiraków w Lęborku. Mężczyzna został ugodzony nożem w klatkę piersiową i z raną kłutą przewieziony do szpitala. Był przytomny. Jego stan zdrowia lekarze oceniali na średnio ciężki, ale stabilny.