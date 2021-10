Kupuj "w ciemno" w ciemnych sklepach. Dwa pierwsze markety tego typu już w Gdańsku

Ustawodawca próbował przechytrzyć handlowych potentatów, którzy otworzyli swoje sklepy w niedziele pod przykrywką placówek pocztowych. Posłowie przegłosowując zmianę ustawy o zakazie handlu zaplanowali, że w przyszłym roku ta furtka zostanie zamknięta. Nowela przewiduje wprowadzenie warunku przeważającej działaności pocztowej dla punktów handlowych, które chcą się otwierać w wolne niedziele. Początkowo było to 50 proc. sprzedaży, po poprawkach senatu obniżono ten próg do 40 proc. To ma sprawić, że coraz chętniej otwierające się w każdą niedzielę sklepy spożywcze, nie będą mogły sprzedawać w sposób legalny. Wszak usługi pocztowe stanowią ułamek ich obrotów.

Biedronka nie dała się jednak zaszachować i w największych Polskich miastach, wraz z Glovo, już wdrożyła pomysł, który pozwoli jej do woli handlować niezależnie od dnia tygodnia. Teraz te same produkty i - co ważne - w tych samych cenach co w stacjonarnych sklepach sieci, można zamawiać również za pośrednictwem aplikacji Glovo, a w ramach usługi Biedronka Express BIEK do naszych domów trafią one w ciągu kwadransa.