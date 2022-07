Kultowym maluchem z Bielska-Białej przez Gdynię do Turynu! Niezwykła wyprawa miłośników motoryzacji na 50-lecie Fiata 126

Wielka wyprawa Fiatami 126 z Bielska-Białej do Turynu organizowana jest przez grupę właścicieli zrzeszonych w klubie 126Hooligans. Ich przedstawiciele po drodze postanowili zajechać także do portu w Gdyni, a odwiedziny te nie były przypadkowe. To właśnie z tego miejsca tysiące polskich Fiatów, czyli Fiatów 126p, wyruszało w świat, by jeździć po drogach m.in. Kuby, czy Chin.

Warto bowiem pamiętać, że po tym, jak w 1972 roku ruszyła produkcja tego modelu we Włoszech, już rok później na podstawie umowy licencyjnej maluchy powstawać zaczęły także w fabryce w Tychach. Dlatego przedstawiciele Portu Gdynia postanowili zostać partnerem i sponsorem niezwykłej wyprawy.