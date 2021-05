„Kuchenne Rewolucje” w bistro „Neptun” w Gdyni! Ostatni odcinek 22. sezonu programu Magdy Gessler już w czwartek, 13.05.2021 na antenie TVN!

Gdyńskie bistro „Neptun” w „Kuchennych Rewolucjach”

Gdynia to miasto kojarzone głównie z morzem i corocznym świętem polskiego kina. Kin było tu zresztą więcej niż obecnie, a jedno z nich działało w dzielnicy Orłowo. Dziś w miejscu dawnego kina „Neptun” funkcjonuje bistro o tej samej nazwie. Prowadzi je Klaudia. Po latach spędzonych z mężem w Szwecji postanowiła zrealizować swoje marzenie o prowadzeniu własnej restauracji. Zamiast satysfakcji i zysków szybko pojawiły się frustracja i straty. Każdego miesiąca Klaudia dopłaca do swojego interesu około trzech tysięcy złotych, przez co oszczędności z ciężkiej pracy za granicą topnieją błyskawicznie. Pandemia dodatkowo podcięła „Neptunowi” skrzydła.

Sytuację stara się ratować Tarlan, młody kucharz z Azerbejdżanu. W nadmorskim „Neptunie” próżno jednak szukać egzotycznych smaków kucharza z dalekich stron, nikt nie znajdzie tu też morskich ryb. Goście zniknęli wraz z końcem letniego sezonu i właścicielka nie ma pomysłu, jak ich na nowo przyciągnąć do lokalu. W końcu kobieta zdecydowała się poprosić o pomoc znaną restauratorkę Magdę Gessler, która przekroczyła progi lokalu ze znaną sobie energią.