„Kuchenne Rewolucje” w restauracji „Cztery smaki" w Libiążu! Nowy odcinek programu Magdy Gessler już 22.04.2021 r. na antenie TVN! Sandra Janikowska

Na antenę TVN powrócił program, który od ponad 10 lat prowadzi słynna restauratorka i autorytet kulinarny – Magda Gessler. W 22. sezonie kulinarnego programu rozrywkowego ekspertka odwiedzi kilkanaście lokali w całej Polsce. W tym tygodniu Magda Gessler przyjedzie do Libiąża do restauracji „Cztery Smaki”. Transmisja odcinka w TV już w najbliższy czwartek, 22.04.2021 r.! Co musimy wiedzieć o 10. odcinku nowego sezonu „Kuchennych Rewolucji”? Jedno jest pewne – zapowiada się ciekawie!