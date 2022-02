Ile zarobisz u terytorialsów? WOT płaci nawet za gotowość do służby

Ile zarabiają żołnierze WOT

Każdy z żołnierzy WOT otrzymuje 411 zł miesięcznie za tzw. gotowość. Dodatkowo żołnierze otrzymują wynagrodzenie za każdy dzień szkolenia lub realizacji wyznaczonych zadań, w zależności od stopnia wojskowego. Dla przykładu, za 1 dzień ćwiczeń szeregowy otrzyma 117,14 zł, zaś za dwa dni - podwójną stawkę, czyli 234,28 zł. Kapral może liczyć na 133,58 zł za jeden dzień ćwiczeń, plutonowy – 137,69 zł, sierżant 141,80 zł, chorąży - 152,07 zł, podporucznik - 172,62 zł, porucznik -174,68 zł , kapitan - 184,95 zł. Miesięcznie, biorąc pod uwagę dwudniowe ćwiczenie i kwotę za gotowość, można zarobić kilkaset złotych (kapitan około 780 zł, szeregowy - 645,28 zł). Uposażenie nie jest opodatkowane i nie wchodzi do dochodu danego żołnierza (nie otrzymuje on z tego tytułu PIT). Osoby służące w WOT podkreślają jednak, że wstąpiły do tej organizacji nie dla pieniędzy.