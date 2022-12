Arka Gdynia chce walczy o awans do PKO Ekstraklasy i dalej się wzmacnia. Teraz sięga po obrońcę z Ukrainy

Azacki urodził się w Charkowie i ma 192 cm wzrostu. Środek obrony jest dla niego idealną pozycją na boisku.Ukrainiec jest wychowankiem Metalista Charków, a później był zawodnikiem Dynama Kijów i Czornomorca Odessa. W tym ostatnim klubie - w 2016 roku -zadebiutował w futbolu seniorskim. Nieco ponad rok później opuścił Ukrainę i gra w klubach czeskich i gruzińskich.

Jego największym piłkarskim osiągnięciem jest mistrzostwo Gruzji, po które sięgnął w grudniu minionego roku z Dinamo Batumi. W zakończonym dwa tygodnie temu sezonie 2022 z ekipą z Batumi sięgnął po wicemistrzostwo kraju. W ciągu dwóch sezonów, które spędził w Gruzji rozegrał 63 mecze i z całą pewnością stanowił mocny punkt drużyny. Na koncie ma 16 spotkań rozegranych w kwalifikacjach do europejskich pucharów: cztery do Ligi Mistrzów (dwa w barwach Torpedo oraz dwa w ekipie Dinamo Batumi), sześć do Ligi Europy (Torpedo) oraz sześć do Ligi Konferencji (wszystkie dla Dinamo Batumi, w tym jedno z tego sezonu przeciwko Lechowi Poznań).