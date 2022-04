KSW 69 NA ŻYWO 23.04.2022 r. Wyniki wszystkich walk na żywo. Kto wygrał poszczególne pojedynki? WYNIKI

KSW 69 NA ŻYWO! Gala KSW 69 odbyła się w sobotę (23.04.2022) w studiu ATM w Warszawie. Nie zabrakło gorących starć, a Sebastian Przybysz obronił pas mistrzowski. Kto wygrał poszczególne pojedynki? Tutaj możecie sprawdzić wyniki wszystkich walk.

KSW 69. Wyniki walk CZYTAJ TAKŻE: KSW 69 NA ŻYWO, RELACJA LIVE 65,8 kg/145 lb: Wojciech Kazieczko (1-0, 1 KO) vs Lubos Lesak (2-0, 1 KO) - Kazieczko wygrał przez TKO w I rundzie

61,2 kg/135 lb: Paweł Polityło (6-3, 1 KO) vs Patryk Chrobak (3-1, 2 KO, 1 Sub) - Polityło wygrał jednogłośną decyzją sędziów na punkty 30:27, 30:27, 30:27

77,1 kg/170 lb: Artur Szczepaniak (7-1, 4 KO, 1 Sub) vs Jivko Stoimenov (13-4 1NC, 7 KO, 6 Sub) - Szczepaniak wygrał przez poddanie w I rundzie

70,3 kg/155 lb: Maciej Kazieczko (7-2, 4 KO) vs Wilson Varela (6-2, 1 KO, 3 Sub) - Kazieczko wygrał przez TKO w II rundzie

56,7 kg/125 lb: Sara Luzar-Smajić (3-1, 1 KO) vs Natalia Baczyńska (6-1, 1 KO) - Luzar-Smajić wygrała niejednogłośną decyzją sędziów na punkty 28:29, 30:27, 29:28

68 kg/150 lb: Robert Ruchała (6-0, 3 Sub) vs Michele Baiano (7-0, 4 KO, 2 Sub) - Ruchała wygrał jednogłośną decyzją sędziów na punkty 30:27, 30:27, 30:27

83,9 kg/185 lb: Cezary Kęsik (13-1, 10 KO, 2 Sub) vs Paweł Pawlak (19-4-1, 9 KO, 3 Sub) - Pawlak wygrał niejednogłośną decyzją sędziów na punkty 29:28, 28:29, 29:28

61,2 kg/135 lb: Sebastian Przybysz (9-2, 4 KO, 2 Sub) vs Werlleson Martins (16-4, 5 KO, 8 Sub) - walka o pas mistrzowski kategorii koguciej - Przybysz wygrał przez poddanie w V rundzie

Gala KSW 69 odbędzie się w hali ATM w Warszawie. Ta niezwykle interesująca impreza mieszanych sztuk walki zaplanowana jest na 23.04.2022 roku. Początek o godzinie 19:00. Bilety na galę można kupić przez system eBilet.pl. Data gali: 23.04.2022 (sobota)

Wydarzenie: KSW 69

Miejsce: hali ATM w Warszawie

Transmisja: Viaplay

Godzina: 19:00

KSW 69. Gdzie oglądać i za ile? Galę można oglądać w Viaplay. Koszt to 35 złotych za abonament dostępu do platformy. Gali KSW nie będzie już za pośrednictwem PPV. Teraz wyłączne prawa ma platforma streamingowa Viaplay i tylko tam będzie można oglądać zmagania organizacji KSW.

Ponadto wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z gali KSW 69 w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

KSW 69. Kto wystąpi?

Już 23 kwietnia w warszawskim studiu ATM odbędzie się gala KSW 69. W trakcie tego wydarzenia Sebastian Przybysz (9-2, 4 KO, 2 Sub) stanie do kolejnej obrony pasa wagi koguciej. Fani zobaczą również pojedynek czołowych zawodników wagi średniej, w którym Cezary Kęsik (13-1, 10 KO, 2 Sub) zmierzy się z Pawłem Pawlakiem (19-4-1, 9 KO, 3 Sub). Poznaliśmy już pełną kartę walk. Sebastian Przybysz, mistrz wagi koguciej, pozostaje niepokonany od roku 2019. W ostatnim boju stanął do pierwszej obrony tytułu i w pięknym stylu poddał Bruno Santosa. Technika kończąca w wykonaniu mistrza została nagrodzona bonusem i prestiżową statuetką Heraklesa za najlepsze poddanie 2021 roku. Sebastian zdobył pas na gali KSW 59. Pokonał wówczas w efektownym boju Antuna Račicia i odebrał mu tytuł.

Laureat statuetek Heraklesa w kategoriach walka i poddanie roku 2021, Sebastian Przybysz (9-2, 4 KO, 2 Sub), stanie do drugiej brony pasa mistrzowskiego w kategorii koguciej podczas KSW 69 już 23 kwietnia. W warszawskim Studio ATM Polak zmierzy się z gruzińską sensacją, Zuriko Jojuą (8-1, 1 KO, 4 Sub). Sebastian Przybysz zaczął rok 2022 od sięgnięcia po prestiżowe statuetki Heraklesa w kategoriach poddanie roku oraz walka roku. Obie te nagrody zostały przyznane gdańszczaninowi za walki mistrzowskie, które stoczył w 2021. W pięciu ostatnich bojach posiadacz pasa kategorii koguciej znokautował Bogdana Barbu i Jakuba Wikłacza, poddał Bruno Augusto dos Santosa oraz wypunktował Lemmy'ego Krušiča i Antun Račić. W walce z tym ostatnim sięgnął po tytuł, a samo starcie nazywane jest jednym z najlepszych pojedynków w historii KSW.

Zuriko Jojua przebojem wdarł się do polskiej organizacji. Gruzin zadebiutował w KSW podczas lutowej gali i od razu zwrócił na siebie uwagę zarówno szefów KSW, jak i przede wszystkim kibiców. Fenomenalny „Zura" przez dwie rundy toczonego w szalonym tempie pojedynku dominował solidnego Shamila Banukayeva, a następnie poddał przeciwnika balachą w trzeciej odsłonie. Jojua na co dzień mieszka w Łodzi, gdzie trenuje w klubie Octopus. 26-latek w zawodowej karierze wygrał osiem walk, a cztery z nich kończył przez duszenie lub dźwignię. Cezary Kęsik powróci do okrągłej klatki po emocjonującym pojedynku z Marcinem Krakowiakiem. Starcie, do którego doszło podczas gali KSW 64, zakończyło się nokautem w trzeciej rundzie i zostało wybrane walką wieczoru tego wydarzenia. Popularny „Polski Czołg" słynie z siły swoich ciosów. Do tej pory aż dziesięć pojedynków zakończył nokautami. Kęsik ma na swoim koncie zdobycie pasa kategorii średniej organizacji TFL, a aktualnie znajduje się na piątym miejscu rankingu tej kategorii w KSW.

Paweł Pawlak w świetnym stylu wkroczył do organizacji KSW. Podczas gali KSW 63 rozbił na pełnym dystansie Damiana Janikowskiego. Pojedynek został wybraną walką wieczoru, a panowie nagrodzeni bonusami. Były mistrz organizacji Babilon MMA jest dziś na fali czterech wygranych z rzędu, a od roku 2019 pozostaje niepokonany. Udany debiut w KSW zapewnił Pawłowi czwarte miejsce w rankingu wagi średniej. Paweł Polityło (6-3, 1 KO) zmierzy się z Patrykiem Chrobakiem (3-1, 2 KO, 1 Sub) 23 kwietnia na gali KSW 69. „Polski Orzeł" i „Showtime" spotkają się w warszawskim Studio ATM w limicie kategorii koguciej. Paweł Polityło niemal wszystkie zawodowe starcia stoczył w KSW. Trenujący w Dublinie Polak ma na koncie już sześć pojedynków w okrągłej klatce KSW, a połowę z nich kończył zwycięsko. „Polski Orzeł" zwyciężał z Dawidem Gralką, Bogdanem Barbu oraz Davidem Martinikiem. W całej karierze 30-latek zanotował sześć wygranych.

Patryk Chrobak stoczył do tej pory cztery pojedynki i trzykrotnie opuszczał klatkę z uniesioną ręką. Zaledwie 22-letni Polak wszystkie wygrane walki kończył przez nokaut lub poddanie, z czego dwa razy w pierwszej odsłonie. Reprezentant Berserkers Team Bielsko-Biała ma na koncie złote medale amatorskich zawodów MMA oraz tytuł mistrza Polski w kickboxingu. Z jednej strony utytułowany kickbokser, a z drugiej znakomity zawodnik boksu tajskiego. Na KSW 69 w warszawskim studio ATM dojedzie do bardzo ciekawego starcia dwóch debiutantów, w którym wystąpią Wojciech Kazieczko (1-0, 1 KO) oraz Lubos Lesak (2-0, 1 KO). Polsko-czeska walka odbędzie się 23 kwietnia w limicie kategorii piórkowej. Nazwisko Kazieczko na pewno nie jest obce fanom KSW. Wojciech jest bowiem młodszym bratem niedawnego pretendenta do pasa wagi lekkiej, Macieja. 24-latek ma już na koncie debiut w zawodowym MMA. W październiku 2021 roku zawodnik Pepe MMA firmowymi niskimi kopnięciami rozbił Miłosza Wąsika, a następnie dokończył dzieła zniszczenia ciosami. Kazieczko ma za sobą bogatą karierę kickbokserską. Oprócz siedmiu zwycięskich pojedynków na zawodowym ringu, Polak sześciokrotnie sięgał po tytuł mistrza Polski, jest brązowym medalistą mistrzostw świata oraz brązowym medalistą The World Games.

Lubos Lesak również zaczyna dopiero swoją karierę w MMA oraz wywodzi się ze sportów uderzanych. Czech ma na koncie dwie wygrane walki, a oba pojedynki stoczył w minionym roku. Reprezentant naszych południowych sąsiadów zwyciężył w karierze 60 pojedynków w różnych formułach stójkowych. Lesak czterokrotnie sięgał też po tytuły mistrzowskie swojego kraju. Organizacja KSW nieustannie stara się wyławiać z europejskiego rynku kolejne nieoszlifowane diamenty. Podczas gali KSW 69 w warszawskim studio ATM dojdzie do starcia dwóch młodych, niepokonanych i niezwykle obiecujących zawodników w osobach Roberta Ruchały (6-0, 3 Sub) oraz Michele Baiano (7-0, 4 KO, 2 Sub). Pojedynek, który odbędzie się 23 kwietnia, zakontraktowano w limicie umownym do 68 kilogramów.

Robert Ruchała w szybkim tempie wyrabia sobie markę jednego z najciekawszych zawodników młodego pokolenia w kraju nad Wisłą. 23-latek z Nowego Sącza ma na koncie sześć zwycięskich pojedynków, a trzy ostatnie wygrywał w przepięknym stylu w okrągłej klatce KSW. Po odklepaniu swoją firmową balachą Michała Domina i Daniela Bažanta, Ruchała wypunktował innego zjawiskowego młodzieńca, Patryka Kaczmarczyka.

Michele Baiano to niezwykle utalentowany zawodnik z Włoch. 23-latek do tej pory stoczył siedem zawodowych pojedynków i wszystkie wygrał. Reprezentant Italii ma na koncie aż cztery starcia zakończone przez nokaut i dwa przez poddanie. Baiano w grudniu ubiegłego roku zwyciężył przez nokaut techniczny w czwartej odsłonie z wcześniej niepokonanym Bakhtiyarem Abdulaevem i sięgnął po pas organizacji Slam FC. Podczas KSW dojdzie do bardzo emocjonującego starcia w wadze lekkiej. 23 kwietnia po roku do klatki powróci były pretendent do pasa, Maciej Kazieczko (7-2, 4 KO). Polak zmierzy się na KSW 69 w warszawskim studio ATM z Francuzem, Wilsonem Varelą (6-2, 1 KO, 3 Sub). Maciej Kazieczko powróci do klatki dokładnie po roku od ostatniego stoczonego pojedynku. 28-latek na KSW 60 starał się sięgnąć po pas kategorii lekkiej, ale musiał uznać wyższość panującego mistrza, Mariana Ziółkowskiego. Wcześniej reprezentant Ankos MMA wygrał cztery pojedynki z rzędu, a w jednym z nich popisał się niezwykle widowiskowym nokautem na Michaelu Dubois.

Wilson Varela podczas KSW 69 zadebiutuje w organizacji KSW. 26-latek z Marsylii stoczył do tej pory osiem walk, z których wygrał sześć. Francuz wejdzie do okrągłej klatki po serii czterech wygranych i wszystkie te starcia zwyciężał przed czasem. "The Prototype" ma za sobą również bogatą karierę kickbokserską i ponad 25 pojedynków w tej formule.

Dwóch efektownie walczących i debiutujących w KSW zawodników skrzyżuje rękawice 23 kwietnia podczas KSW 69. Naprzeciw trenującego w Belgii Polaka, Artura Szczepaniaka (7-1, 4 KO, 1 Sub), stanie Bułgar, Jivko Stoimenov (13-4 1NC, 7 KO, 6 Sub). Pojedynek, do którego dojdzie w warszawskim studio ATM, odbędzie się w limicie kategorii półśredniej. Artur Szczepaniak ma na koncie osiem zawodowych pojedynków. 25-latek mieszkający i trenujący na co dzień w Belgii po raz pierwszy zawalczy przed polską publicznością. Reprezentant klubu Team Mixfighter Genk w dotychczasowej karierze toczył boje podczas wydarzeń organizowanych w zachodniej Europie i siedmiokrotnie opuszczał klatkę jako zwycięzca. Szczepaniak pięć razy wygrywał przed czasem, z czego czterokrotnie przez nokaut. W kraju nad Wisłą zamelduje się po serii trzech zwycięstw.

Jivko Stoimenov specjalizuje się w wygrywaniu walk przed czasem. Bułgar w dotychczasowej karierze wygrał trzynaście starć i za każdym razem nokautował lub poddawał rywala. „The Bulgarian Ripper" wszystkie te pojedynki kończył już w pierwszej odsłonie. 25-latek miał pod koniec zeszłego roku zmierzyć się z aktualnym zawodnikiem KSW, Igorem Michaliszynem, ale do walki ostatecznie nie doszło. Na nieco ponad tydzień przed galą KSW 69 doszło do przetasowania w najważniejszym starciu tego wydarzenia. Sebastian Przybysz (9-2, 4 KO, 2 Sub) stanie 23 kwietnia do kolejnej obrony pasa kategorii koguciej, ale jego rywalem będzie nie Zuriko Jojua, a dużo bardziej doświadczony Werlleson Martins (16-4, 5 KO, 8 Sub). Gruzin musiał wycofać się z pojedynku z powodu kontuzji żeber. Werlleson Martins to mistrz wagi koguciej bałkańskiej organizacji SBC. Brazylijczyk wygrał siedem z ostatnich ośmiu pojedynków, a w jednym z nich sięgnął po wspominany wcześniej tytuł. 26-latek z Manaus w całej karierze zwyciężył szesnaście starć i aż trzynaście z tych pojedynków kończył przed czasem. Obok ośmiu poddań „Kogucik", bo tak nazywany jest Martins, ma na koncie również pięć nokautów.

Sebastian Przybysz zaczął rok 2022 od sięgnięcia po prestiżowe statuetki Heraklesa w kategoriach poddanie roku oraz walka roku. Obie te nagrody zostały przyznane gdańszczaninowi za walki mistrzowskie, które stoczył w 2021.

