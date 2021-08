Krzysztof Brede w PZPN nie przewiduje rewolucji nowego prezesa Cezarego Kuleszy

Prezes Kulesza przygotowywał się do wyborów i jest przygotowany do objęcia tego stanowiska. Miał sporo czasu, by ułożyć sobie plan działania. Moim zdaniem to jest osoba na tyle doświadczona, by sprostać zadaniu. Był przecież wiele lat prezesem Jagiellonii Białystok.

Zdaniem Krzysztofa Brede nie powinien mieć żadnego problemu z zarządzaniem związkiem i ludźmi, z którymi będzie współpracował. - Inna sprawa, że ten związek jest przecież solidnie zarządzany, wcześniej też działał dobrze. Moim zdaniem prezes Kulesza dokona kilku korekt w niektórych obszarach. Rewolucji raczej nie przewiduje - dodaje Brede.

Według byłego piłkarza Lechii i.....nowy prezes PZPN jest mocną osobowością. - Wiem, co mówię, bo z nim pracowałem w Białymstoku przez trzy lata. On jak czegoś bardzo chce, to potrafi stanąć na głowie, by tego dokonać. To bystry człowiek. Myślę, że będzie umiał korzystać z doświadczenia ludzi ze swojego otoczenia. Ja jestem do tego wyboru i przyszłości związku optymistycznie nastawiony.

Co ten wybór znaczy dla Pomorza? Zdaniem Krzysztofa Brede nowy prezes będzie chciał wykorzystać przede wszystkim stadion w Gdańsku. - Podejrzewam też, że wie jaki potencjał mają ośrodki, które tu są, takie jak Gniewino. Wiem, że ma też dobre relacje z działaczami z Trójmiasta, lubi to przyjeżdżać i spędzać czas.