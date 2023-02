Krwiobus przyjechał do Parchowa. Udana akcja krwiodawstwa. Będą kolejne. Kiedy? Znamy terminy

Krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku zaparkował tuż przy drodze wojewódzkiej nr 228, w pobliżu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie. Chętnych do podzielenia się krwią było 13 osób, ale dwie zostały zdyskwalifikowane z różnych powodów. Z Parchowa do Słupska pojechało więc dokładnie 4 950 ml krwi.

- Do tej pory nasze akcje odbywały się w weekendy. Tym razem postanowiliśmy zorganizować ją w dzień roboczy. Mamy nadzieje, że tak już zostanie, bo dzięki temu honorowy dawca krwi otrzymuje zgodnie z prawem dwa dni wolnego – w dzień donacji i dzień kolejny – wyjaśnia dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Łukasz Boyke. - Zmieniliśmy też miejsce parkowania krwiobusa. Przy remizie jest bardziej widoczny. I chyba to się sprawdzi, bo już po godz. 13.00, kiedy akcja się zakończyła, zatrzymał się jeden pan przejeżdżający przez Parchowo i chciał oddać krew. Niestety nie było to już możliwe – dodaje Boyke.