Kreatywne budowanie w rodzinnym gronie! W człuchowskiej Szkole Podstawowej Sportowej odbył się konkurs budowania z klocków Lego [ZDJĘCIA]

Konkurs budowy z klocków Lego w Człuchowie

Klocki Lego to zabawka znana na całym świecie, uwielbiana przez dzieci i dorosłych. W wielu miejscach organizowane są zloty miłośników tych klocków, a marzeniem wielu jest podróż do Legolandu. Nie trzeba jednak udawać się aż do Danii, by poczuć emocje związane z kreatywnym budowaniem. W Szkole Podstawowej Sportowej zorganizowane zostało wydarzenie, podczas którego całe rodziny mogły wykazać się pomysłowością - odbył się konkurs w budowaniu z klocków Lego!