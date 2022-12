Kreacje na Sylwester 2022/2023 w stylu gwiazd. W co się ubrać na imprezę sylwestrową? [zdjęcia] Klaudia Lewandowska

Sylwester, czyli najbardziej huczna impreza zimy, zbliża się wielkimi krokami. Każda kobieta co roku ma ten sam problem - co założyć, aby czuć się komfortowo, a jednocześnie zrobić oszałamiające wrażenie? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź, jak wybrać kreacje w stylu gwiazd, które świetnie sprawdza się podczas imprezy sylwestrowej!