Kralovec, Czechy z dostępem do morza… Coraz więcej memów i oficjalna reakcja amerykańskiej ambasady - nie całkiem serio, ale z podtekstem

Amerykańska ambasada w Pradze w interesujący sposób zareagowała na oficjalne stanowisko strony czeskiej, które zwróciło się do USA z zapytaniem o możliwość zakupu 24 samolotów bojowych V generacji F-35.

- Nie potrzebowalibyście też i lotniskowca? - takimi słowami ambasada USA w Czechach skomentowała powyższe pismo strony czeskiej.

To oczywiste nawiązanie do „sprawy Kralovca”, czyli fikcyjnego przyjęcia Obwodu Kaliningradzkiego do Czech, dające naszym południowym sąsiadom dostęp do morza.