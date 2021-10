Konwencja zjednoczeniowa Nowej Lewicy. Jędrzej Włodarczyk: To jest połączenie, które absolutnie gra

Połączenie SLD i Wiosny

- Połączenie Wiosny i SLD? Myślę, że to połączenie jest tylko i wyłącznie czymś pozytywnym. Jako że Wiosna wprowadza to młode pokolenie i nacisk na trochę inne kwestie, inną wrażliwość. To jest połączenie, które absolutnie gra. Nie zapominajmy również o partii Razem.

- Mówi się, że Lewica czasem może mieć niespójny program, to nieprawda. Ten program jest różnorodny, a przede wszystkim jest wspólna strategia. Tak naprawdę, jak popatrzymy na inne ugrupowania, to Lewica naprawdę ma inny program, inną wizję Polski, pro społeczną i bardziej otwartą. Nie boi się pewnych tematów i to ją odróżnia od innych formacji, które są o wiele bardziej zachowawcze - dodaje Jędrzej Włodarczyk.