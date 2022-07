Kontrowersje wokół tymczasowych buspasów w Gdyni. "W mieście nie ma inwestycji, więc urzędnicy kombinują na siłę z komunikacją"

Urzędnicy miejscy poinformowali o swoich zamiarach w wystosowanym niedawno komunikacie. Jak też twierdzą, pomysł, jaki zamierzają zrealizować, opracowany został na bazie danych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni i ma przynieść duże korzyści. Rzekomo mocno usprawni kursowanie autobusów i trolejbusów.

Tymczasowych buspasów spodziewać należy się od przyszłego miesiąca na odcinku ul. Płk. Dąbka od ronda na Pogórzu Górnym do skrzyżowania z ul. Derdowskiego w godzinach 6-9, a także na ul. Wielkopolskiej od ul. Gedymina do skrzyżowania z ul. Strzelców przy granicy Karwin z Małym i Wielkim Kackiem w godzinach 15-18. Oba mają funkcjonować tylko w dni powszednie od poniedziałku do piątku.