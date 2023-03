Konkurs "Piękna Wieś Pomorska". Można zgłaszać kandydatów. Dla najpiękniejszej wsi 30 tys. zł

Zgłoszenia kandydatów do plebiscytu "Piękna Wieś Pomorska" można zgłaszać do 2 czerwca 2023 roku. Rozstrzygnięcie jesienią.

Konkurs "Piękna Wieś Pomorska"

– Jego celem jest pokazanie najlepszych wzorców działania lokalnych społeczności. Udział w nim to wspaniała okazja do promocji swoich małych ojczyzn wśród mieszkańców regionu – mówi Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Piękna Wieś Pomorska ukazuje zarówno piękno wiejskiego krajobrazu, ale także to, jak poprawia się estetyka, stan środowiska, a mieszkańcy pielęgnują dziedzictwo kulturowe Pomorza.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego podkreśla, że udział w konkursie to okazja do promocji swojej miejscowości w regionie. Konkurs podzielono na trzy etapy (gminny, powiatowy i wojewódzki). Do etapu finałowego przejdzie tylko jedna wieś i jedna zagroda z powiatu.

