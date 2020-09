Koniec kwarantanny w Nowym Teatrze w Słupsku. Aktorzy wracają do pracy

Przypomnijmy, izolacji artyści musieli poddać się w najgorszym momencie, kiedy byli w trakcie prób do ważnej premiery „Szewców” Wikacego, spektaklu nie tylko otwierającego sezon, ale i inaugurującego nową siedzibę teatru.

- Z radością informuję, że wyniki testów wszystkich pracowników Nowego Teatru okazały się negatywne i możemy bezpiecznie wrócić do pracy! - mówi Dominik Nowak, dyrektor słupskiej sceny. - Pragnę podkreślić, że było to możliwe wyłącznie dzięki odpowiedzialnej postawie osoby zakażonej, która natychmiast poinformowała dyrekcję teatru o podejrzanych objawach, niezwłocznie odizolowała się od reszty zespołu, a teatr we własnym zakresie skierował ją na przeprowadzenie testu. Zadziałały procedury i poczucie odpowiedzialności, dzięki którym nikt nie został zakażony.