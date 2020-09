Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże. Inwestycja pozwoli realizować przedsięwzięcia artystyczne na najwyższym poziomie

- Obecnie w budynku głównym trwają prace wyburzeniowe i rozbiórkowe w obrębie foyer oraz sali teatralnej - informuje Grzegorz Kwiatkowski, rzecznik prasowy Teatru Wybrzeże. - Ponadto, zdemontowano i zutylizowano niepotrzebne elementy wyposażenia, skuto posadzki w piwnicach, trwa częściowy demontaż istniejących instalacji. W kolejnych etapach - do lipca 2022 - kontynuowane będą prace rozbiórkowe, roboty ziemne, konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe, a także dostawy urządzeń mechaniki sceny oraz części wyposażenia.

Koszt zadania zaplanowanego do lipca 2022 r. wyniesie 42,1 mln zł brutto. W jego zakres wchodzi przebudowa widowni oraz foyer, wymiana instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wymiana urządzeń mechaniki sceny, przebudowa frontowej fasady szklanej, a także pozostałych, niezbędnych części budynku: piwnic, wejść bocznych oraz pomieszczeń pomocniczych.

- Istniejąca fasada szklana jest silnie zużyta, nie spełnia wymogów dotyczących izolacyjności cieplnej, a także posiada niskie walory estetyczne. W nowej planowane jest zastosowanie wysokiej jakości szkła odżelazionego, z powłoką antyrefleksyjną, co znacząco poprawi nie tylko komfort i parametry cieplne wewnątrz budynku, lecz także jego wygląd zewnętrzny. Dzięki temu przestrzeń foyer nie będzie się przegrzewać latem ani wychładzać zimą, a wpadające przez szyby promienie słońca nie będą oślepiać osób przebywających w jego wnętrzu – podkreśla Grzegorz Kwiatkowski .

Uwagę, zaczynających zwiedzanie Głównego Miasta od strony Targu Węglowego, będzie wkrótce zwracać nowa, bardziej estetyczna fasada, która pozwoli „zajrzeć” do nowocześnie zaaranżowanego foyer.

Co do foyer, powierzchnia powiększy się o zlikwidowane lokale usługowe na parterze, a na piętro prowadzić będą efektowne schody. Po zakończeniu robót obiekt, w ramach odrębnych zamówień, zostanie wyposażony w odpowiedni sprzęt do prowadzenia działalności artystycznej w tym urządzenia systemu elektroakustyki i oświetlenia scenicznego a także fotele teatralne. Ponowne udostępnienie dla widzów planowane jest na koniec 2022 r.

Budynek Dużej Sceny pochodzi z 1967 r. Zaprojektował go Lech Kadłubowski, autor m.in. stojącego nieopodal tzw. budynku LOT-u. Obecny teatr postawiono w miejscu pochodzącego z 1801 r. Teatru Miejskiego, przebudowanego w latach trzydziestych dwudziestego wieku i zniszczonego pod koniec II Wojny Światowej.