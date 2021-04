Konie to dobra inwestycja. Kolejne dwa ogiery z hodowli w Chróstach Wysińskich zdobyły licencję! [ZDJĘCIA]

Dodajmy, że Anglo European Studbook to księga stadna koni sportowych, której głównym założeniem jest popularyzacja oraz upowszechnienie światowej klasy koni sportowych z najlepszych europejskich linii hodowlanych. Selekcja dokonuje się na podstawie wyników sportowych oraz poprzez wybór do hodowli najlepszych osobników. Ogiery z licencją AES musza przejść długą drogę sprawdzania, analizowania i badań. To pozwala wyłonić najlepsze z nich.

- Muszą to być przede wszystkim konie bardzo mądre, ułożone i pięknie zbudowane - mówi Elżbieta Mallert. - Do naszej stajni, po dwóch latach uczestnictwa w europejskich turniejach wrócił premiowany ogier Bingo Boy. Zdobył pierwsze miejsce jako najlepszy ogier skokowy i pokazał znakomicie swój talent ujeżdżeniowy. Bingo Boy został wpisany do Księgi Westfalskiej, Oldenburskiej, Hanowerskiej i do Süddeutsche Verbände.

Elżbieta Mallert chce się dzielić swoimi doświadczeniami z innymi hodowcami koni. Przed dwoma laty po raz pierwszy zorganizowała w Polsce pokaz źrebaków i zaprosiła na niego przedstawicieli Związku Westfalskiego. Choć przedsięwzięcie wymagało sporo pracy, to otworzyło drogę polskim hodowcom, by zaistnieć na rynku europejskim. Przedstawiciele Związku Westfalskiego przyjechali do Chróstów Wysińskich, by poddać ocenie źrebaki.