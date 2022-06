Kolejne gdyńskie działki idą pod młotek. Co można kupić tym razem?

Na 5 sierpnia zostało zaplanowane postępowanie przetargowe. Dotyczyło sprzedaży 11 gruntów w różnych dzielnicach Gdyni. Jest z czego wybierać - to grunty o różnych przeznaczeniach – niektóre z nich będą idealną lokalizacją pod potencjalną budowę domu marzeń, inne mogą pozwolić na zainwestowanie większej kwoty np. w budownictwo wielorodzinne czy obiekty usługowe, a nawet przemysłowe.

Co idzie pod młotek?

Hutnicza 63 (Cisowa) – teren niezabudowany o powierzchni 11 631 m2, cena wywoławcza 2 500 000 zł (bez VAT), wadium 250 000 zł, teren zlokalizowany pomiędzy ulicą Hutniczą a torami kolejowymi, blisko granicy z Rumią, o nieregularnym kształcie i wysokim poziomie wód gruntowych. W sąsiedztwie niezagospodarowane działki i ogórki działkowe oraz obiekty usługowo-handlowe i przemysłowe. Status działki rolnej ŁIV, ŁVI, bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy określa decyzja Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni.

Miłosza (Redłowo) – teren niezabudowany złożony z siedmiu sąsiednich działek, o łącznej powierzchni 3018 m2. Cena wywoławcza 4 500 000 zł (bez VAT), wadium 450 000 zł. Teren o regularnym kształcie i płaskim ukształtowaniu, z zielenią nieurządzoną, drzewami i krzewami, pozostałościami po infrastrukturze sportowej, media dostępne w przyległych ulicach, dojazd drogą asfaltową, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - warunki zabudowy określa decyzja Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni, na wniosek.

Folwarczna/Wrocławska (Orłowo) – teren zabudowany kilkoma obiektami, wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego, złożony z dwóch działek o łącznej powierzchni 18806 m2, cena wywoławcza 23 000 000 zł (bez VAT, zostanie zastosowania 10-procentowa bonifikata), wadium 2 300 000 zł. Teren o nieregularnym kształcie, z uzbrojeniem w zasięgu, pojedyncze drzewa i krzewy. Na działce budynek mieszkalny, budynek ptaszarni, budynek gospodarczy oraz budynki usługowe, które były częścią zespołu pałacowo-parkowego w Małym Kacku.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę usługową, zieleń urządzoną i lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w budynkach do 8 mieszkań.

płk Dąbka 1B (Oksywie) – teren niezabudowany o powierzchni 1359 m2, cena wywoławcza 810 000 zł (bez VAT), wadium 81 000 zł. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, płaska, z pojedynczymi drzewami i krzewami, uzbrojenie w zasięgu, dojazd na zasadzie służebności gruntowej z prawem przejazdu i przechodu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą, wielorodzinną niską i zabudowę usługową, z uwzględnieniem ograniczeń ze względu na rurociąg paliwowy.

płk Dąbka 1C (Oksywie) – teren niezabudowany o powierzchni 1345 m2, cena wywoławcza 802 000 zł (bez VAT), wadium 80 200 zł. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, płaska, z pojedynczymi drzewami i krzewami, uzbrojenie w zasięgu, dojazd na zasadzie służebności gruntowej z prawem przejazdu i przechodu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą, wielorodzinną niską i zabudowę usługową, z uwzględnieniem ograniczeń ze względu na rurociąg paliwowy

Bydgoska (Działki Leśne) – teren niezabudowany złożony z siedmiu działek, o łącznej powierzchni 1209 m2, cena wywoławcza 850 000 zł (bez VAT), wadium 85 000 zł. Działki o urozmaiconym ukształtowaniu, z pojedynczymi drzewami i ograniczeniami zabudowy ze względu na przebieg linii energetycznych możliwych do skablowania. Uzbrojenie w sąsiedniej ulicy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą oraz zabudowę wielorodzinną w budynkach do 8 mieszkań,. Z obszarem wyłączonym z zabudowy pod zieleń rekreacyjno-wypoczynkową, jedna z działek dopuszcza zabudowę usługową i jednorodzinna

Leszczynki 183-187 (Leszczynki) – teren niezabudowany złożony z czterech działek o łącznej powierzchni 13140 m2, cena wywoławcza 7 200 000 zł (bez VAT), wadium 720 000 zł, o podłużnym i nieregularnym kształcie oraz z licznymi drzewami i krzewami. W sąsiedztwie zabudowa jedno- i wielorodzinna oraz tereny usługowe, dojazd drogą z kostki betonowej. Media dostępne w sąsiedztwie, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą oraz zabudowę usługową

Knyszyńska 3 (Oksywie) – teren zabudowany dwukondygnacyjnym budynkiem w złym stanie technicznym, złożony z trzech działek o łącznej powierzchni 743 m2. cena wywoławcza 370 000 zł (bez VAT), wadium 37 000 zł, o regularnym kształcie i płaskim ukształtowaniu,. podstawowe uzbrojenie w zasięgu, w sąsiedztwie domy wielorodzinne, zabudowa usługowa, garaże i tereny niezabudowane. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę usługową oraz tereny urządzeń komunikacji samochodowej.

Białostocka 3 (Działki Leśne) – teren zabudowany dwukondygnacyjnym budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 769,87 m2. Składa się z trzech działek o łącznej powierzchni 1010 m2, cena wywoławcza 3 500 000 zł (bez VAT), wadium 350 000 zł, teren o regularnym kształcie, z uzbrojeniem i dostępem do drogi publicznej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę usługową o określonym zakresie uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności, dopuszczalna adaptacja istniejącej zabudowy z zakazem rozbudowy lub nadbudowy.

Miętowa 54 (Dąbrowa) – teren niezabudowany o powierzchni 463 m2, cena wywoławcza 260 000 zł (bez VAT), wadium 26 000 zł. Działka o regularnym, podłużnym kształcie i znacznym zróżnicowaniu wysokościowym, dojazd utwardzoną drogą betonową i drogą asfaltową. Media w zasięgu, w południowej części działki fragment sieci elektroenergetycznej, w sąsiedztwie domy jednorodzinne i tereny niezabudowane, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą.

Władysława IV 55 (Śródmieście) – teren niezabudowany o powierzchni 363 m2, cena wywoławcza 1 650 000 zł (bez VAT), wadium 165 000 zł. Działka o regularnym kształcie, z dostępem do mediów i drogi asfaltowej. Na działce przewody sieci elektroenergetycznej i sieć kanalizacji. Nieruchomość położona w obszarze historycznego układu urbanistycznego Śródmieścia Gdyni wpisanego do rejestru zabytków. W sąsiedztwie obiekty mieszkaniowe wielorodzinne i punkty usługowo-handlowe, przez działkę odbywa się dojazd do sąsiednich nieruchomości. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę usługową i zabudowę wielorodzinną.

Postępowanie przetargowe odbędzie się dokładnie 5 sierpnia (piątek) o godzinie 10:00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni, w budynku przy al. marsz. Piłsudskiego 52/54.