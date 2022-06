Kolejne dwa transfery Trefla Gdańsk. Patryk Niemiec i Jan Gałązka z kontraktami. Do obsadzenia zostało już tylko przyjęcie

Dla Patryka Niemca jest to powrót do Trefla po trzech latach. W poprzednim sezonie wywalczył brązowy medal w PlusLidze jako zawodnik zespołu z Zawiercia.

- Od mojej gry w Gdańsku minęły trzy sezony. Sporo się przez ten czas zmieniło, dużo się nauczyłem. Bardzo się cieszę, że wracam do klubu, w którym zaczynałem swoją przygodę w PlusLidze. Naturalnie, że zawsze mam sentyment do Trefla. Mam nadzieję, że to doświadczenie, którego nabrałem przez ostatnie trzy lata zaprocentuje w nadchodzącym sezonie, bym jak najlepiej mógł wspomagać drużynę - mówi Niemiec.

Drugim środkowym gdańskiej drużyny będzie doświadczony, 35-letni Jan Gałązka. - Bardzo się cieszę z przenosin do Trefla. Gdańsk to piękne miasto, a ja będę miał to szczęście, by w nim mieszkać. Mam nadzieję, że wspomogę drużynę swoim doświadczeniem, a wspólna praca zaowocuje wspaniałymi emocjami - przyznał Gałązka.