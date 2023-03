"Kobieto, zrób sobie wolne!" Szereg atrakcji dla kobiet Trójmiasta z okazji ich święta

Jak mówi główna organizatorka, Violetta Wiśniewska, wydarzenie organizowane w Dzień Kobiet zintegruje aktywności na trzech płaszczyznach - ciała, umysłu oraz duszy. Wstęp na pierwsze spotkanie z cyklu "Kobieto, zrób sobie wolne!" będzie darmowy. Jest to akcja stworzona przez Kobiety dla Kobiet we współpracy z Domem Zarazy i odbędzie się w Domu Bramnym w Oliwie.

- Wybór miejsca ma ogromne znaczenie historyczne dla Gdańska - jest to najstarszy budynek z obszaru Oliwy. Zamierzamy symboliczne połączyć kilkuset letnią tradycję wpuszczania przez bramę do wyjątkowego miejsca z potrzebą stworzenia przestrzeni integracji osób, które czują ochotę doświadczania rzeczywistości w sposób innowacyjny - symbolicznego wpuszczenia do swojego życia integracji i motywacji poprzez zabawę - opowiada organizatorka.