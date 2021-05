Kobieta żyła w strasznych warunkach w Leśnicach. Odkryli to strażacy. Mężczyzna z rodziny z zarzutem znęcania się nad 53-latką

Strażacy pojechali do pożaru sadzy. Zadzwonili na policję

W środowy wieczór (26.05.2021 r.) strażacy pojechali do Leśnic (gm. Nowa Wieś Lęborska) do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w budynku wielorodzinnym. W jednym z pomieszczeń, które było bardzo zaniedbane, znaleźli 53-letnią kobietę o której tam przebywaniu, jak twierdzą strażacy, nie powiedzieli im członkowie jej rodziny. Strażacy na miejsce wezwali policję, która zatrzymała kobietę i mężczyznę z rodziny kobiety, jej współmieszkańców. Poszkodowana została zabrana do szpitala.

Prokuratorowi udało się przesłuchać pokrzywdzoną. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu znęcania mężczyźnie, który z nią zamieszkiwał.

- To jest jej krewny. To było znęcanie fizyczne i psychiczne. Psychiczne polegało na wyzywaniu a fizyczne na popychaniu i szarpaniu

- informuje Patryk Wegner, szef Prokuratury Rejonowej w Lęborku.