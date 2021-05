Kobieta żyła w strasznych warunkach. Uratowali ją strażacy, którzy sprawdzali budynek po pożarze. Rodzina nie powiadomiła ich o 53-latce

– W życiu nie widziałem takich warunków w domu. To był dramat. Do tej pory jestem wstrząśnięty. Po tym, co zobaczyłem, mam traumę. Zwierząt nie trzymałbym w takim pomieszczeniu. Tam było wszystko i smród nie do wytrzymania. Pomimo tego, że miałem maskę, to musiałem stamtąd uciekać – mówi radny Marek Malinowski. – Pamiętam tę panią, jak jeszcze była „przy sobie”, a wczoraj jej nie poznałem. Jest bardzo chuda.