Kobieta będzie księdzem, a za jakiś czas biskupem. Przełomowa decyzja w Kościele Luterańskim

Święcenia kobiet będą możliwe w Kościele Ewangelicko-Augsburskim od 1 stycznia 2022 r. W życie wejdzie niedawna decyzja Synodu akceptująca tzw. ordynację kobiet.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce był do tej pory jednym z ostatnich Kościołów Luterańskich w Europie, który nie ordynował kobiet do posługi prezbitera. Kobiety były powoływane dotąd do posługi w charakterze diakona.

Jak czytamy na łamach portalu Ekumenizm.pl "W teologii luterańskiej jest jeden urząd w trzech posługach, jednak dotychczas kobiety w Polsce ordynowane były jedynie do posługi diakona. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce posługa diakona ma swoją szczególną specyfikę: diakoni mają właściwie te same uprawnienia (udzielanie sakramentów Chrztu i Wieczerzy Pańskiej, prowadzenie nabożeństw, ślubów i pogrzebów) co prezbiterzy. Nie mogły jednak dotąd samodzielnie administrować parafiami i kandydować do posługi biskupa. Teraz to się zmienia".