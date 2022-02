Kilkanaście zarzutów za włamania, kradzieże i rozboje m.in. dla mieszkańca powiatu kartuskiego

Włamywali się i okradali

10 stycznia dyżurny z kartuskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do wrzutników monet oraz rozmieniarki na myjni samochodowej w Garczu. Na podstawie uzyskanych informacji i zebranych materiałów dowodowych, kartuscy kryminalni zatrzymali w zeszłą środę dwóch mężczyzn: 20-letniego mieszkańca powiatu kartuskiego oraz 24-letniego mieszkańca powiatu wejherowskiego.

Mężczyźni zostali przesłuchani, przyznali się do zarzucanego im czynu. Ponadto przyznali się do popełnienia innych kilkunastu przestępstw polegających na kradzieży, kradzieży z włamaniem i rozbojów do placówek handlowych i usługowych, między innymi do sklepów spożywczych i sklepów z częściami samochodowymi, a także kradzieży z włamaniem do agregatów prądotwórczych w październiku ubiegłego roku.