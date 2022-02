Morderstwo w Starogardzie Gdańskim. Trwają poszukiwania podejrzanego, w które włączył się Krzysztof Rutkowski

40 - letni Abdanour Djabri miał przyjechać z Marsylii ponad 2 tys. kilometrów do Polski autokarem. Tłumaczył, że taki sposób podróży był tańszy, aniżeli lot samolotem. Spotkał się z Panią Ewą 13 stycznia i od tej pory przebywał w jej mieszkaniu przy ul. Tczewskiej. Nowi znajomi wychodzili wspólnie do miasta, na zakupy w odwiedziny do rodziny. Rozpoczęło się pozornie nowe, ciekawe życie.